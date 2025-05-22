Над Крымом и акваторией Черного моря сбили три беспилотника

Российские силы ПВО с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая сбили 485 украинских БПЛА над регионами России, три из них уничтожили над акваторией Черного моря и Республикой Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Над Белгородской областью уничтожили 26 беспилотников, над Орловской — 135, Брянской — 59, Курской — 121, Рязанской — 15, Липецкой — четыре, Воронежской — семь, Смоленской — три, Ростовской — два, Калужской — 13, Тульской — 20, Московской — 63, Владимирской — шесть, Республикой Крым и акваторией Черного моря — три. Кроме того, восемь сбили на маршрутах пролета.

Алина Зорина