Пермское УФАС заинтересовалось рекламой эротического салона

Пермское УФАС возбудило в отношении владельца массажного салона дело по признакам нарушения закона о рекламе. Ранее на рекламу эротического содержания пожаловались жители многоквартирных домов в Кировском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пермское УФАС Фото: Пермское УФАС

На баннерах с информацией «У меня не болит голова» и призывом «Приходи» указаны название заведения, номер телефона, а также QR-код, позволяющий перейти на сайт спа-салона, предоставляющего услуги эротического массажа. При этом главная страница сайта наглядно демонстрирует перечень предоставляемых услуг: присутствуют изображения полуобнаженных девушек и указаны описания «процедур».

В УФАС пришли к выводу, что призывный текст на баннерах и информация, доступная при переходе по QR-коду, направленные на привлечение внимания к услугам эротического массажного салона, вводят потребителей рекламы в заблуждение.

«Реклама содержит привлекающий внимание призывный текст («приходи», «у меня не болит голова»), при этом явно не указывается иная существенная информация о характере и профиле рекламируемых услуг или товаров. Факт того, что рекламируются услуги эротического массажного салона, устанавливается только при переходе по QR-коду на сайт. Таким образом, реклама вызывает у потребителей неоднозначные выводы о ее направленности и вводит их в заблуждение относительно характера предоставляемых услуг»,— пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Евгений Чернобровкин.

Рассмотрение дела назначено на 5 июня 2025 года.