Ипотечное оживление

Ипотечное кредитование в апреле 2025 года в отдельных регионах Сибири демонстрирует рост. Наибольший рост количества таких кредитов отмечен в Туве — на 64% к показателям марта (1,7 млрд руб.). Однако в денежном выражении за месяц банки выдали кредитов больше всего в Красноярском крае — 5,4 млрд руб. (+36%). В Иркутской области выдача увеличилась на 24%, а в Кузбассе на 11%. Основным фактором роста остается действие льготных программ, считают эксперты. Также на динамику влияет сезонность. Впрочем, о полноценном восстановлении спроса говорить рано — текущие показатели оказались на 50% ниже, чем в апреле 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Сибири выросло число покупателей жилья в ипотеку, которые не готовы ждать снижения ключевой ставки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Сибири выросло число покупателей жилья в ипотеку, которые не готовы ждать снижения ключевой ставки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В апреле на рынке ипотеки наметилось оживление. После сезонного снижения в начале года весной спрос на ипотеку вновь начал расти, отмечается в аналитическом обзоре ипотечного рынка Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Объем выданной банками ипотеки в прошлом месяце в Красноярском крае составил 5,4 млрд руб., что на 36% превышает мартовское значение. Количество договоров выросло на 38%, до 1,4 тыс. В Иркутской области в денежном выражении показатель увеличился на 24%, до 3,6 млрд руб., в количестве на 27%, до 1,01 тыс. Положительная динамика также зафиксирована в Кемеровской области: на 11% в сумме — до 2,9 млрд руб., на 15% в количестве — до 936. В Алтайском крае за месяц объем стал больше на 9%, до 2,5 млрд руб., количество договоров увеличилось на 6%, до 781.

Наибольший рост среди регионов Сибири отмечен в Республике Тыва, где объем выданной ипотеки за месяц увеличился на 64%, до 1,7 млрд руб., а количество возросло на 65%, до 373 единиц.

При этом снижение выдачи ипотеки в объеме произошло в Новосибирской области — на 4%, до 5,3 млрд руб., Омской области — на 5%, до 2,6 млрд руб. и Томской области — на 5%, до 1,5 млрд руб.

Совокупно в регионах Сибирского федерального округа средний размер ипотечного кредита за месяц сократился на 2%: в марте он составил 4,47 млн руб. Средний срок кредитования остался без изменений — 264 месяца (22 года). Самый длительный средний срок ипотечного кредитования в апреле среди регионов СФО отмечен в Республике Тыва — 303 месяца (25 лет), самый короткий в Республике Алтай — 209 месяцев (17 лет).

Главной движущей силой рынка жилищного кредитования остается господдержка: ее доля в апреле составила 83% от общего объема выдач, говорит руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. Банк ВТБ выдал жителям Сибири в апреле этого года 730 жилищных кредитов на 3,2 млрд руб., что в 1,5 раза больше по количеству и на 37% — по объему, чем в предыдущем месяце. Всего с января по апрель сибиряки оформили в ВТБ более 2,5 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 11,3 млрд руб. Семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой, на нее в прошлом месяце пришлось 75% от всех продаж, отмечают в банке.

«К весне рынок стабилизировался, плюс потребители привыкли к текущим ставкам. Невозможно квартирный вопрос откладывать длительно. Поэтому сейчас отмечается оживление. Также на эту динамику повлияла сезонность»,— говорит руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Светлана Суксова.

Кроме того, на динамике сказалась отмена лимитов. «По льготным программам была неопределенность — будут ли к сделке лимиты в банке. Как известно, лимиты отменили. И у людей больше нет риска, когда, имея одобренное решение по ипотеке, они продают имеющуюся недвижимость, а к сделке на покупку в банке закончились лимиты»,— отмечает ипотечный брокер Ирина Савельченко.

Эксперты видят предпосылки для дальнейшего роста этого сегмента. «Люди поняли, что ждать снижения ключевой ставки в ближайшее время не стоит, а вопрос с недвижимостью решать надо. Кроме того, закончились депозиты и деньги пошли в рынок недвижимости. Также застройщики стали предлагать хорошие скидки на некоторые квартиры»,— комментирует эксперт по недвижимости из Кемеровской области Вадим Хващевский.

Впрочем, о полноценном восстановлении спроса говорить рано — текущие показатели на 50% ниже, чем в апреле 2024-го. Разворот всего рынка возможен только со значительным снижением ипотечных ставок, считают эксперты.

Лолита Белова