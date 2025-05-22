Волгоградец оправдывал в Сети теракт в Ингушетии и стал фигурантом дела

УФСБ России по Волгоградской области возбудило в отношении 21-летнего жителя региона уголовное дело об оправдании террористической деятельности в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, фигурант опубликовал комментарий с публичным оправданием деятельности приверженцев радикальных идей исламского экстремизма и религиозной вражды к представителям иных религий, которые совершили теракт в Карабулаке Республики Ингушетия 2-3 марта минувшего года. 21-летний мужчина сделал это через свой личный аккаунт в одном из интернет-мессенджеров.

Сотрудники регионального УФСБ выясняют все обстоятельства совершения преступления в рамках оперативно-следственных мероприятий.

Павел Фролов