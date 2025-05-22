В Оренбуржье ветеринар за взятки не осматривал животных перед убоем

Абдулинский районный суд рассмотрел уголовное дело ветеринарного врача. Он признан виновным в получении взятки, мелком взяточничестве и должностном подлоге, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, сотрудник Абдулинского ветеринарного участка с октября 2021 года по сентябрь 2024 года неоднократно получал взятки от сельхозтоваропроизводителей за внесение в программу специального учета сведений без проведения предубойного осмотра животных и первичного осмотра продуктов убоя. Ветеринар за это получил свыше 29 тыс. руб.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года, штраф в размере 143 тыс. руб..

Кроме того, в доход государства конфискованы принадлежащий осужденному мобильный телефон «Samsung», а также сумма взятки.

Алексей Алексеев