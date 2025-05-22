Умерла звезда бразильских сериалов Доринья Дюваль

Бразильская актриса Доринья Дюваль скончалась на 97-м году жизни. Смерть наступила 21 мая, сообщила ее дочь, актриса Карла Дэниэл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TV Globo Фото: TV Globo

«Испытываю грусть и одновременно облегчение от того, что мы расстались. Мама и бабушка, принесшая много радости населению Бразилии. Люблю тебя»,— написала госпожа Дэниэл в соцсетях.

Доринья Дюваль с детства выступала на публике, танцевала и пела. В 1950-е актриса появилась в своем первом шоу на телевидении. После госпожу Дюваль пригласили в театр варьете.

Среди наиболее известных бразильских сериалов с участием артистки — «Братья Кораджем» (1970), «Каменные джунгли» (1972) и «Возлюбленный» (1973), первый цветной сериал в стране.

Актриса завершила карьеру в 1980 году после убийства своего третьего супруга на почве домашнего насилия. Сначала ее приговорили к 18 годам тюрьмы, позднее срок сократили до 6 лет.

Екатерина Отрашкевич