В Новороссийске 397 пострадавших получили компенсации после атаки БПЛА

Администрация Новороссийска выплатила 7,4 млн руб. 397 гражданам, пострадавшим от атаки БПЛА 3 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Размер выплат пострадавшим по решению главы Новороссийска Андрея Кравченко увеличен на 50%. Компенсация в размере 15 тыс. руб. выдана 375 гражданам. Еще 20 пострадавших получили 75 тыс. руб., 150 тыс. руб. выплатили двум гражданам.

Во время беспилотной атаки в Новороссийске пострадали 231 квартира и два частных дома. С 16 мая в администрации начали принимать заявления от граждан. В администрацию Центрального района обратились 308 человек, Восточного — 79, Южного — 89.

Администрация Новороссийска призывает пострадавших обращаться в районные учреждения для получения консультаций. Информация о порядке получения выплат и перечне необходимых документов размещена на официальном сайте городской администрации.

Алина Зорина