Депутат Саралиев: обмен 1000 на 1000 пленных пройдет за несколько дней

Обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько дней, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Когда именно начнется передача пленных — он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. Когда именно пройдет обмен — неизвестно. Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах, говорил, что дата известна, но называть ее не стал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 мая назвал переговоры с украинской стороной об обмене «трудоемким процессом». При этом он отметил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме».

Полина Мотызлевская