Суд взыскал почти 1 млн руб. с компании актеров «Слова пацана»

Арбитражный суд Москвы частично одобрил иск логистической компании «Альянс Логистик» о взыскании задолженности с ООО «ЭУ, Пацан». Фирма, основанная актерами сериала «Слово пацана» Рузилем Минекаевым и Леоном Кемстачем, должна выплатить 989 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Взыскать... задолженность в размере 904,1 тыс. руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18,7 тыс. руб... расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины в размере 51,2 тыс. руб. В остальной части иска отказать»,— сказано в постановлении суда.

Иск «Альянс Логистик» был подан 14 марта. Изначально сумма задолженности ООО «ЭУ, Пацан» составляла 922,8 тыс. руб. Под торговым знаком, зарегистрированным актерами, продаются чипсы, сухарики, газировка, холодный чай, мороженое и другие товары.

Екатерина Отрашкевич