В самарском вузе готовили непроверенную еду

В общепите самарского вуза нарушались санитарно-эпидемиологические требования. Нарушения допустила организация общественного питания, обслуживающая учебное заведение. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ведомство провело проверку совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора и выяснило, что в буфет не была проведена горячая вода и отсутствовали дезинфицирующие средства. Также буфетчица не проходила медосмотр, а документов на сопровождаемую пищевую продукцию не было.

В связи с этим директору общепита внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении него возбудили административные дела по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

Руководителю организации назначен штраф в размере 15 тыс. руб. Буфетчице объявили замечание. Нарушения были устранены.

Вуз, о котором идет речь, находится в Самарском районе города. По информации источника «Ъ-Волга» в надзорном ведомстве, речь идет о корпусе Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) на улице Льва Толстого.

Георгий Портнов