Autonews: локализация сделает LADA и Haval главными автомобилями такси

Законопроект Совета Федерации о локализации автомобилей, используемых в такси, может привести к повышению тарифов и устареванию автопарков. Соответствовать новым требованиям будут в основном выпускаемые в России автомобили китайских брендов и продукция "АвтоВАЗ". Об этом пишет Autonews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новый закон ужесточает требования к локализации. С марта 2026 года допускать к работе в такси будут лишь те автомобили, которые наберут 3,2 тыс. баллов по шкале локализации. Или машины, произведенные в рамках специальных инвестконтрактов 2022-2025 годов.

Соответствующими требованиям Autonews считает следующие модели: Lada Granta, Lada Aura, Lada Vesta, Haval Jolion, Haval F7 / F7x, Kaiyi E5, BAIC U5 Plus.

Опрошенные Autonews эксперты считают, что новый закон спровоцирует устаревание автопарка. «Это отразится на всех — и на пассажирах, и на водителях, и на качестве перевозок», — уверена председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.