В Сочи спасатели вывели из Агурского ущелья заблудившихся туристок

Вчера вечером, 21 мая, сотрудники МЧС обнаружили и спасли двух женщин, заблудившихся в Агурском ущелье Сочи. Туристки из Подмосковья при спуске с Орлиных скал к Агурским водопадам потеряли тропу, пересекли место слияния рек Агуры и Агурчика и направились по грунтовой дороге под опорами ЛЭП, сообщает пресс-служба ЮРПСО ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

По координатам, предоставленным путешественницами, спасатели нашли их на склоне горы Ахун. Сотрудники МЧС доставили женщин к служебному внедорожнику и перевезли в город.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, с начала 2025 года это уже седьмой инцидент в районе Агурского ущелья.

В минувшие выходные в аналогичную ситуацию попали двое местных жителей 31 и 33 лет. Они также хотели спуститься к водопадам с Орлиных скал, пересекли слияние рек и заблудились на грунтовой дороге под ЛЭП. Специалисты МЧС обнаружили сочинцев с помощью звуковых сигналов и вывели в безопасное место.

Мария Удовик