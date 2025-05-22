Задержан подозреваемый в нападении на школьницу в Уфе

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Как сообщили пресс-службы управления СКР по Башкирии и республиканского МВД, в полицию Уфы поступили несколько сообщений о нападении мужчины на девушек. В частности, на улице Блюхера он напал на 16-летнюю девушку. Угрожая ей, он попытался повалить ее на землю, но пострадавшая оказала сопротивление, из-за чего подозреваемый сбежал.

Во время другого нападения его спугнули прохожие.

Было установлено, что подозреваемый передвигается на автомобиле Lada Granta. Вскоре была установлена его личность, и его задержали.

Подозреваемый дал признательные показания.

Майя Иванова