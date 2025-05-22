УФАС признало рекламу челябинского табачного магазина ненадлежащей

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу нового табачного магазина. Реклама распространялась с помощью листовок на северо-западе регионального центра, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

С жалобой на рекламу в УФАС обратилась местная жительница. Она сообщила, что на улицах раздают листовки с информацией об открытии нового магазина. В рекламе содержалась следующая информация: «Табак №1. Комсомольский проспект...Торжественное открытие. 2+1 на одноразки. 2+1 на жидкости…».

Федеральный закон «О рекламе» запрещает рекламировать кальяны, табак, курительные принадлежности, а также любые устройства для потребления никотиносодержащей продукции

В процесс рассмотрения дела распространение ненадлежащей рекламы было прекращено. Рекламораспространитель будет привлечен к ответственности. С апреля прошлого года значительно увеличены размеры штрафов за нарушения рекламного законодательства. Так, для должностных лиц они составляют от 40 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1,6 млн руб.