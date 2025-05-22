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Кубань вложила в ремонт дорог Херсонщины 600 млн рублей

Краснодарский край направит в 2025 году около 600 млн руб. на ремонт дорожной инфраструктуры в Херсонской области. Как пишет ТАСС со ссылкой на председателя регионального правительства Андрея Алексеенко, средства выделены в рамках межрегионального соглашения по линии программы шефства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, предусмотрено восстановление девяти участков улично-дорожной сети на территории Херсонской области. На сегодняшний день завершены работы на шести объектах — в частности, в населенных пунктах Новотроицкое и Геническ. В ближайшее время запланировано проведение ремонта на участке протяженностью 12 км в Чаплынском районе, примыкающем к трассе Новая Каховка — Армянск.

Андрей Алексеенко уточнил, что работы ведутся в рамках более масштабной дорожной кампании, курируемой федеральными властями. По планам, в 2025 году в регионе будет восстановлено свыше 270 км автомобильных дорог и городских улиц.

Вячеслав Рыжков

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