В Прикамье запретили продажу энергетиков в образовательных организациях и учреждениях культуры

С сентября 2025 года в Пермском крае вступит в силу запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (БТН) в образовательных, медицинских, спортивных организациях и учреждениях культуры. Соответствующий законопроект поддержали депутаты законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.

В России уже действует федеральный запрет на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним, а регионы вправе дополнительно ограничивать их оборот в социальных учреждениях.