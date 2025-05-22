Завершился первый этап Кубка Удмуртии по парусному спорту в акватории Ижевского пруда

В акватории Ижевского пруда прошел первый этап Кубка Удмуртии по парусному спорту в классе яхт MX700. Победителем соревнований стал экипаж из Перми под названием «Кама».

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«Соревнования стали не только испытанием мастерства, но и праздником для всех, кто ценит дух парусного спорта»,— сообщают организаторы.

Первый этап кубка проходил 16-18 мая. В преддверии соревнований прошли тренировочные выходы регаты, после чего начался сам чемпионат. Участники соревнований отметили, что уикэнд выдался «по-настоящему жарким»: переменчивый ветер, волны и напряженная борьба.

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Следующий этап запланирован на 20-22 июня. Всего в кубке их четыре. Финал в рамках последнего этапа пройдет 26-28 сентября.