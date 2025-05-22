В Волгограде за 235 млн продают отель семьи Франгулян

В Волгограде продают отель «Замок» за 235 млн руб. Соответствующее объявление ранее появилось в сети.

Объект расположен на ул. Дорожников. Причина продажи не указана. Автор объявления подчеркивает, что площадь отеля составляет более 3 тыс. кв. м. Он вмещает в себя несколько десятков номеров, конференц-зал, кафе, четыре банкетных зала, хамам с джакузи и бассейном.

Владельцем отеля является семья предпринимателей Франгулян. В начале 2000-х они открыли сеть кафе и гостиниц Frantel. В 2022 году 39-летний Рудик Франгулян прибыл в офис своего знакомого и выстрелил в него несколько раз. Суд отправил его в колонию на три года.

Павел Фролов