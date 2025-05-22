Житель Новосибирской области получил 14 лет за попытку подрыва отдела полиции

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему жителю Новосибирской области, который обвинялся в попытке подрыва здания полиции. За покушение на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ) и незаконное хранение взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ) ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима. Кроме того, сибиряк выплатит штраф в размере 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, новосибирец по указанию неустановленных лиц приехал в Белгородскую область. Следуя полученным инструкциям, он достал из тайника самодельную бомбу, которую установил и активировал рядом со зданием полиции в городе Строителе.

«Преступная деятельность пресечена в результате проводимых правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий, а взрывное устройство обезврежено»,— говорится в сообщении белгородской прокуратуры.

Илья Николаев