Житель Сочи получил 10 суток ареста за угрозы бутафорским топором

Суд Сочи арестовал на 10 суток местного жителя, угрожавшего оппонентам бутафорским топором из фольги во время конфликта из-за парковочного места. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент произошел в среду, 21 мая, на улице Яблочной. Во время спора за парковочное место местный житель стал угрожать своим оппонентам предметом, внешне напоминающим топор. После задержания нарушителя выяснилось, что «оружие» было изготовлено из фольги.

Суд рассмотрел материалы дела и признал сочинца виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначив ему наказание в виде 10 суток ареста.

Мария Удовик