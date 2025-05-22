В Ставропольском крае капуста за неделю подорожала на 18%

В Ставропольском крае наблюдается продолжительный рост цен на овощи. За период с 13 по 19 мая стоимость капусты увеличилась на 17,6%, достигнув 85 руб. за кг, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Основной причиной удорожания популярных овощей называют неурожай.

Подорожали и другие овощи «борщевого набора». Морковь прибавила в цене 4,1%, составив в среднем 57 руб. за кг. Стоимость свеклы возросла на 3,5% до 73 руб., картофеля — на 3,1% до 99 руб., а репчатого лука — на 1,5% до 89 руб. за кг.

При этом некоторые позиции демонстрируют снижение стоимости. Цены на помидоры упали на 12,5% до 199 руб. за кг, а на огурцы — на 11,7% до 158 руб. Подешевели также яблоки (на 2,5%) и бананы (на 1,5%).

Из других продуктов питания отмечен рост цен на курятину (3%) и сосиски (1,3%). В то же время яйца стали доступнее на 1,6%, достигнув отметки 95 руб. Снизилась также стоимость круп и макаронных изделий: пшено подешевело на 2,1%, рис — на 1,7%, вермишель — на 1,3%, а макароны — на 1%.

Николай Аксенов