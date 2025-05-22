В Перми на улице задержан мужчина под наркотиками с предметом, похожим на ружье

В отдел полиции №1 (обслуживает Дзержинский район Перми) поступило сообщение, что на остановке общественного транспорта в районе улицы Куфонина находится мужчина с предметом, визуально похожим на ружье.

Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, на место незамедлительно выехали сотрудники, которые задержали гражданина 1988 года рождения. С признаками опьянения его доставили в отдел, после чего он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.9. КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Предмет, конструктивно схожий с ружьем, изъят у задержанного и направлен на экспертизу. По ее итогам будет принято процессуальное решение.