Le Monde: Сенат США ждет разрешения Трампа ввести санкции против России

Текст законопроекта по введению новых санкций против России подписали 81 из 100 американских сенаторов. При этом лидер республиканцев Джон Тьюн заявил, что предпочитает дождаться указаний из Белого дома, пишет французская газета Le Monde.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

Сенат США планирует усилить давление на Россию в связи с отсутствием подвижек в переговорном процессе. По данным Le Monde, влияние на американских сенаторов оказал телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, который не привел к прекращению огня. Однако пока неизвестно, будет ли вынесен текст законопроекта на голосование. Лидер республиканцев, обладающих большинством в Сенате, ждет указаний из Белого дома, говорится в публикации.

В совместном заявлении республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, представивших документ, сказано, что законопроект также предполагает введение 500-процентных пошлины на товары, произведенные в странах, которые закупают ресурсы и иные продукты в России.