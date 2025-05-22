Среди опрошенных казанцев 18% поддерживают введение налога для безработных

Идею ввести налоги для неработающих граждан поддерживают 18% опрошенных казанцев. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

62% жителей Казани выступают против. Большинство опрошенных задаются вопросом: «С каких средств неработающие подростки и домохозяйки будут платить налог?».

Больше всего опрошенных казанцев возмутило попадание в список потенциальных налогоплательщиков домохозяек. По мнению респондентов, матерям и так достаточно работы, так как именно они развивают российский институт семьи и материнства.

Больше всего противников инициативы среди людей моложе 35%.

Ранее профессор Финансового университета России Александр Сафонов предложил ввести фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС для неработающих обеспеченных граждан, их детей и домохозяек.

Дарья Сайфиева