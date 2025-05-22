Электросети приводят к эталону

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект постановления правительства РФ, предусматривающий c 2026 года поэтапное внедрение эталонов для определения операционных (подконтрольных) расходов электросетевых организаций. Документ не только описывает основные подходы к реализации этого метода, но и содержит конкретные значения параметров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

Согласно подготовленному ФАС проекту правительственного постановления, который в настоящее время проходит необходимые согласования, с 2026 года для определения обоснованности затрат электросетевых компаний будет поэтапно применяться эталонный метод. Принятие документа приведет к радикальному пересмотру подходов к регулированию деятельности игроков на этом рынке.

Старт работе в этом направлении был дан в 2018 году, когда президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения, направленные на совершенствование тарифного регулирования в энергетике и ЖКХ, предусматривающие введение эталонного принципа формирования тарифов. «В отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов»,— поставил тогда задачу глава государства.

Выполняя ее, федеральное правительство приняло концепцию внедрения механизмов тарифообразования, где ключевым условием стабильного экономического роста и улучшения инвестиционного климата было названо долгосрочное регулирование, в том числе с использованием эталонов. В основе этого метода лежит сравнение показателей деятельности различных организаций одной отрасли, позволяющее определять наиболее эффективные значения затрат. По мнению главы ФАС Максима Шаскольского, применение эталонов в электросетях позволяет решить несколько задач: обеспечивает прозрачность и объективность регулирования, а также ведет к росту надежности и качества энергоснабжения.

В ходе подготовительного этапа, который завершился в 2023 году, было проанализировано свыше 14 млн условных единиц оборудования, более 600 факторов, влияющих на условия его эксплуатации. В итоге, ФАС пришла к выводу о необходимости расчета эталонов для 52 видов основного электросетевого и семи вторичного оборудования. При этом будет учитываться износ сетей. Коэффициент износа позволит стимулировать обновление фондов, поскольку для оборудования со сроком эксплуатации свыше 70 лет он не будет применяться. Разработчики документа предусмотрели также коэффициенты, учитывающие местные особенности (регионы с сопоставимыми условиями объединят в 24 кластера) и удаленность энергообъектов от ремонтных баз.

Подводя итоги работы над проектом, заместитель главы ФАС Геннадий Магазинов отметил, что каждая сетевая организация получит свои эталонные расходы. Внедрение нового подхода начнется в 2026 году и будет поэтапным, чтобы позволить энергетикам адаптироваться к меняющимся условиям.

«Новый принцип эталонов при определении затрат призван обеспечить прозрачность, объективность тарифных решений и привести к росту качества энергоснабжения, повышению эффективности работы сетевых организаций. По сути, это логичное продолжение начавшейся реформы»,— оценил проделанную работу заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич. Напомним, что ранее был введен институт системообразующих территориальных сетевых организаций, призванных стать единым центром ответственности за надежное энергоснабжение потребителей в регионах.

Участники рынка и экспертное сообщество также одобрили примененные при разработке проекта подходы. В крупнейшем электросетевом холдинге России — «Россетях» — переход на эталоны поддерживают. По оценке компании, это приведет к исключению субъективного подхода к оценке расходов на содержание сетей, упростит и повысит прозрачность тарифного регулирования, а также окажет положительный эффект на надежность и качество электроснабжения.

Почетный работник топливно-энергетического комплекса Виктор Рогоцкий отметил, что для потребителя важнее всего надежное и качественное энергоснабжение по доступной цене, а для компаний сектора — долгосрочные параметры регулирования при неизменности подхода к их формированию. «Исключение субъективного фактора при принятии тарифных решений также позволит перейти к более планомерной работе по модернизации инфраструктуры»,— добавил он.

В свою очередь, директор Центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ Сергей Сасим не ожидает роста стоимости услуг для потребителей. «Применение эталонов не приведет к существенному росту конечных цен на электроэнергию. По нашим оценкам, среднее по стране прогнозируемое влияние внедрения эталонного принципа определения операционных затрат на конечную цену не превысит 0,5%»,— прогнозирует он.