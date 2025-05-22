Краевой парламент одобрил финансирование энергомониторинга бюджетных учреждений

Законодательное собрание в двух чтениях приняло пакет поправок в действующий трехлетний бюджет Пермского края. Ряд из них предполагает финансирование систем контроля качества тепло- и водоснабжения в организациях здравоохранения и образования региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Предполагается, что оборудование для контроля качества энергоресурсов будет установлено на 116 объектах 43 учреждений, подведомственных краевому минздраву. На эти цели направят 55,7 млн руб. Также выделены средства на приобретение оборудования для проведения энергетического мониторинга на 75 объектах, подведомственных краевому минобразования, и осуществления энepгocepвиcныx мероприятий на 25 объектах. Использование современных систем контроля позволит минимизировать энергозатраты, уменьшив тем самым расходы бюджета.

В целом проект поправок предусматривает перераспределение средств по ряду государственных программ, уточнение доходов и расходов, а также уменьшение дефицита регионального бюджета в 2025 году на 472,5 млн руб., в 2027 году — на 2,3 млрд руб.