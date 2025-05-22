Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке признан виновным в коррупции

Суд в США постановил, что адмирал в отставке Роберт Берк пользовался служебным положением для заключения контрактов с компанией, которая впоследствии предоставила ему высокооплачиваемую работу. Приговор Берку будет вынесен 22 августа. Ему может грозить до 30 лет тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kegan E. Kay / DVIDS Фото: Kegan E. Kay / DVIDS

По данным следствия, в 2021 году Берк, который тогда командовал Военно-морскими силами в Европе и Африке, поручил своим подчиненным выделить неназванной компании $355 тыс. по контракту о подготовке персонала в Италии и Испании. Американские СМИ пишут, что речь идет о компании Next Jump из Нью-Йорка, которая специализируется на технологиях и подготовке персонала. Позже Берк пытался поспособствовать заключению еще одного контракта с этой компанией.

В 2022 году после выхода в отставку Берк перешел на работу в эту компанию, его годовой оклад составил $500 тыс. По делу также проходят двое сотрудников компании Ёнгчул Ким и Меган Мессенджер. Берка арестовали в июне прошлого года.

Как говорится в сообщении Минюста США, Роберт Берк в 2020–2022 годах «курировал военно-морские операции в Европе, России и большей части Африки и командовал тысячами гражданских и военных сотрудников». Он также был главой командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе.

Яна Рождественская