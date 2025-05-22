Ижевчанку и ее знакомого задержали с 1,2 кг стимуляторов в дорожной сумке

28-летнюю ижевчанку и ее 30-летнего знакомого задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Во время личного досмотра в дорожной сумке подозреваемой обнаружили 1,2 кг наркотика-стимулятора эфедрон.

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Подозреваемые рассказали полицейским, что являются оптовыми курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. Партию они забрали по указанию куратора из закладки в лесу на территории Малопургинского района. Ее планировались сбывать через тайники в Башкирии.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 5.ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Подозреваемых заключили под стражу.