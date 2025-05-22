ИС «Феликс» разработки «Ростелекома» помогла международному туроператору FUN&SUN автоматизировать проектное управление

Международный туроператор FUN&SUN внедрил информационную систему (ИС) «Феликс» от «Ростелекома» для автоматизации процесса управления проектами. Система «Феликс» — решение класса PPM (Project Portfolio Management), с помощью которого все проекты компании можно объединить в единое цифровое пространство. Это позволяет улучшить взаимодействие с заказчиками и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором и разрозненностью данных, что значительно повышает эффективность планирования бизнеса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

ИС «Феликс» позволяет вести реестр всех проектов, программ и портфелей проектов компании, выступая основным источником информации. В ней содержатся данные о графиках работ, командах проекта, бизнес-кейсах, статус-отчетах, рисках, извлеченных уроках, а также учет рабочего времени сотрудников и многое другое.

Одним из ключевых эффектов внедрения ИС «Феликс» стала модернизация подхода к согласованию изменений в проектах. Все параметры фиксируются в цифровом паспорте и согласовываются с заказчиками напрямую в системе, обеспечивая доступ к единой базе решений. Кроме того, любой запрос сохраняется в истории изменений.

Внедрение информационной системы заняло около двух недель, в течение которых была выполнена интеграция серверной части в ИТ-ландшафт FUN&SUN и проведена базовая настройка взаимодействия с Active Directory и почтовым сервером. Также были настроены ролевая модель, матрицы согласования и справочники по требованиям клиента.

Сергей Колбасов, ИТ-директор FUN&SUN:

«Современный турист требователен. А значит, и управление проектами должно быть точным, динамичным, прозрачным. Мы строим клиентский путь, в котором важна каждая деталь — и “Феликс” стал нашим фундаментом в этой трансформации».

Тимур Рагимов, руководитель отдела изменений ИС FUN&SUN:

«Внедрение системы помогло FUN&SUN повысить прозрачность, вовлеченность и эффективность управления проектами и обеспечивает более точную картину происходящего. Кроме того, удобными стали и автоматические статус-отчеты, которые на основании индикаторов степени отклонения плановых показателей от фактических подсвечивают проекты разной степенью отклонения, что позволяет всем участникам реализации проекта оперативно реагировать на изменения».

Артемий Семар, директор направления «Ростелекома», продакт-менеджер ИС «Феликс»:

«Внедрение системы не ограничивается только установкой ПО в ИТ-ландшафт предприятия. Совместно с заказчиком определяются основные характеристики процесса управления, ролевая модель, зоны ответственности участников, атрибуты проектов. Наша команда внедрения всегда старается предлагать оптимальные варианты настроек в системе с учетом специфики процесса заказчика. Обучение персонала проводится уже в системе, которая полностью адаптирована под целевой процесс».

Александр Нудельман, директор департамента корпоративного проектного управления «Ростелекома»:

«Ключевым фактором успеха внедрения информационных систем является слаженная работа команды заказчика и вендора, когда у заказчика формируется четкая потребность в решении конкретной задачи, а вендор готов гибко реагировать на запрос и поддержать процесс внедрения экспертизой и адекватным задаче ресурсом. Мы сделали максимальный упор на обучение и запуск процессов на стороне туроператора FUN&SUN, чтобы обеспечить быстрый старт работы и переход на целевые процессы».

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