SuperJob: большинство россиян выступили против введения налога для неработающих

Идею о введении фиксированного НДФЛ для неработающих граждан и безработных с теневым доходом поддержали 17% россиян. 63% выступили против такой инициативы. 20% затруднились с оценкой идеи. Такие данные приводятся в опросе сервиса SuperJob, передает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Меньше всего идею оценили женщины — 14%, среди мужчин с предложением согласились 20%. Среди опрошенных с зарплатой ниже 50 тыс. руб. в месяц идею поддержали 12%, от 50 тыс. до 100 тыс. руб.— 17%, более 100 тыс. руб.— 22%.

Как отмечается в исследовании, много вопросов вызвало попадание домохозяек в список «профессиональных бездельников». Респонденты говорили, что домашний труд тяжелый, но никак не оплачивается, поэтому идея обложить его налогом несправедлива.

С идеей о введении такого налога для «профессиональных бездельников» в начале мая выступил профессор Финансового университета Александр Сафонов. Неработающие граждане пользуются социальными благами, поступающими от государства, но ничего не возвращают в казну, считает господин Сафонов.

В список «профессиональных бездельников» он включил домохозяек, лиц, живущих за счет родственников или знакомых, детей богатых родителей, граждан, получающих пособия на детей (за исключением родителей инвалидов и многодетных семей), и людей, имеющих теневой доход.

Екатерина Отрашкевич