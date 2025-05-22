«Сейчас впору говорить о проклятии "Манчестер Юнайтед"»

«Тоттенхэм» выиграл второй по значимости европейский футбольный клубный турнир — Лигу Европы. В финале, который прошел в испанском городе Бильбао, команда из Лондона обыграл другой британский клуб, «Манчестер Юнайтед», с минимальным счетом 1:0. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West / Reuters Фото: Vincent West / Reuters

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы, вызывала много вопросов. Дело в том, что в АПЛ команды занимают 16-е и 17-е места. А на кону, на минуточку, стояла Лига чемпионов, ведь теперь клуб, который выигрывает второй по значимости европейский кубок, получает возможность участвовать в розыгрыше главного трофея континента.

Наблюдать там команду из подвала турнирной таблицы нравится не всем, но таков регламент. Для игроков «Манчестер Юнайтед» в этом финале была еще одна мотивация. Руководство обещало, что в случае победы зарплатный фонд клуба увеличится аж на $30 млн. Возможно, поэтому начали игроки «Манчестер Юнайтед» с воодушевлением. Но в этот момент эмоционального подъема забить не получилось. А вот «Тоттенхэм» свой шанс не упустил».

Это случилось на 42-й минуте, и казалось, что времени для спасения игры предостаточно. Но после перерыва игроки «Манчестера» не смогли добавить, и комментаторы отмечали готовность «Тоттенхэма» к этому финалу. К тому же болельщики «шпор», чувствуя, что их команда идет к победе, запели. Но, похоже, в этот вечер красных уже ничего не могло спасти. Да, финальный штурм они организовать смогли. Но к взятию ворот это так и не привело. Финальный свисток зафиксировал победу «Тоттенхэма» с минимальным счетом (1:0).

Болельщики лондонской команды не скрывали слез, ведь «шпоры» выиграли европейский кубок впервые за 41 год. После многочисленных неудач команды даже появился термин «проклятие «Тоттенхэма». В известном фильме «Залечь на дно в Брюгге» одни из главных героев шутил по этому поводу достаточно жестко.

Но сейчас впору говорить о проклятии «Манчестер Юнайтед», который, несмотря на сумасшедшее финансирование, ничего не выигрывал больше 10 лет. Например, в этом сезоне стоимость игроков команды составила €700 млн.

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Владимир Осипов