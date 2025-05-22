«Забыть эту победу точно не сможет никто из болельщиков»

Ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина впервые в своей истории. В пятом матче финальной серии с челябинским «Трактором», «Локомотив» победил со счетом 2:1. Победную шайбу в первом овертайме забросил Максим Шалунов. Итоговый счет финальной серии 4:1 в пользу Ярославля. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ярославский «Локомотив» уже был чемпионом страны по хоккею, но Кубок Гагарина разыгрывается с 2009 года, и этот трофей пока команде не покорялся. Конечно, перед финальной серией с челябинским «Трактором» вспоминали трагедию 2011 года, когда самолет с игроками ярославского клуба разбился. Болельщики говорили, что сейчас ребята играют и за ту команду тоже. Поэтому когда «Локомотив» вышел вперед в серии (3:1) и получил возможность сыграть ключевой матч на домашней арене, представить себе другой исход, кроме победы хозяев, было сложно.

Переполненные трибуны в Ярославле не обращали внимания на низкую результативность и не успокаивались ни на минуту. Когда же во втором периоде «Локомотив» открыл счет, трибуны заревели. Возможность реализовать численное преимущество во втором периоде была и у «Трактора». Причем арбитры удалили Андрея Сергеева за игру с высоко поднятой клюшкой аж на четыре минуты. Хозяева выстояли. И все же в третьем периоде «Трактор» счет сравнял, переведя игру в овертайм. Но не просто так некоторые болельщики держали в руках плакаты с надписью: «Этот бронепоезд уже не остановить». Долго ждать им не пришлось. На девятой минуте первого дополнительного периода судьба финала была решена.

После этого на ярославской арене началось что-то невероятное. Эмоций не сдерживал никто. Самым ярким в этот исторический момент празднования был Александр Радулов, впрочем, так же как и во время большинства матчей play-off. Поэтому звездный нападающий заслуженно получил приз самого ценного игрока. В этот момент он был искренним и открытым даже в общении с журналистами.

Когда Радулова спросили, как он умудряется в свои 38 лет показывать столь невероятный хоккей, форвард ответил так: «Это просто любовь к хоккею. Все очень просто, его нужно любить. И я люблю хоккей по сей день. Мне нравится эта атмосфера, игра. Дай бог, чтобы здоровье позволяло выходить на лед как можно дольше».

Потом было награждение, ярославцы качали своего наставника Игоря Никитина и, наконец, самый торжественный момент завершения хоккейного сезона — игроки «Локомотива» поднимали над головой заветный кубок. В ближайшие несколько дней Ярославль будет праздновать, и забыть эту победу, к которой команда шла так долго, точно не сможет никто из болельщиков этого клуба.

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Владимир Осипов