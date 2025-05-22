Дмитрий Хмелько: промышленный комплекс Кубани обогнал АПК по вкладу в ВРП

Промышленный комплекс Краснодарского края уже превышает сельское хозяйство по вкладу в ВРП (валовой региональный продукт), сравнялся с пищевой промышленностью в общем объеме обрабатывающих производств и вышел на первое место по объему инвестиций реализуемых на Кубани проектов. Об этом заявил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько на конференции «Кубанский бизнес: воплощение идей и секреты успеха», организованной деловым изданием «Коммерсант — Кубань-Черноморье» и Торгово-промышленной палатой Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Отрасли промышленности — самые быстрорастущие в экономке края»,— отметил господин Хмелько.

По его словам, только по итогам прошлого года объем отгрузки промышленной продукции собственного производства в крае достиг порядка 620 млрд руб. с ростом на 16% к уровню 2023 года. Объем производства в отраслях промышленности достиг порядка 103%. Объем инвестиций, уже вложенных в промышленные сферы, впервые в истории региона, по данным Дмитрия Хмелько, составил почти 66 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, край лидирует в Южном федеральном округе по объему отгрузки продукции и развитию промышленной инфраструктуры — это индустриальные парки, промтехнопарки и промышленные кластеры.

Лия Пацан