Агрохолдинг «СТЕПЬ» расширяет сотрудничество с федеральной программой «Билет в Будущее»

Агрохолдинг «СТЕПЬ» развивает сотрудничество с федеральной программой профориентации «Билет в будущее», которая реализуется в рамках национального проекта «Образование». Специалисты Агрохолдинга подготовили открытый урок для российских школьников со всей России о профессии зоотехника. В прошлом году компания уже знакомила детей с профессией агронома. Курс по профориентации проводится в рамках обязательной внеучебной программы — каждый четверг школьники изучают различные профессии в интерактивных форматах.

Фото: агрохолдинг «Степь»

Открытый урок состоял из двух частей. Теоретическая часть — это учебный фильм, снятый на фермах Агрохолдинга «СТЕПЬ», главным героем которого стал зоотехник компании Владимир Леонов. Фильм рассказывает об особенностях работы современных молочных ферм, разнообразии специальностей в молочном животноводстве, возможностях и перспективах работы в этой отрасли, а также особенностях обучения будущих профессионалов. Вторая часть урока — это практические задания, также разработанные специалистами «СТЕПИ». Школьники проектировали фермы будущего, решали задачи по уходу за животными и т.д. Цель упражнений — вовлечь детей в процесс познания, пробудить интерес и закрепить полученные знания в доступной игровой форме.

Уроки о профессии зоотехника проходили во всех российских школах всех регионов России. Программа «Билет в будущее» создана по инициативе президента России и реализуется Минпросвещения РФ в рамках нацпроекта «Образование». Проект объединяет школьников, педагогов и родителей, а также более 10 000 компаний-работодателей. В прошлом году Агрохолдинг «СТЕПЬ» уже готовил профориентационный урок о профессии агронома, который также прошел во всех российских школах. Тогда школьники знакомились с работой агронома на примере реального производственного цикла и выполняли задания по выстраиванию севооборота.

В последнее время отрасль АПК становится все более привлекательным работодателем для широкого круга молодых специалистов. По данным исследования Россельхозбанка, более 50% соискателей в агросекторе в 2024 году составили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко: «Миссия нашей компании — не только эффективно работать и производить продукцию, наша цель — формировать будущее отрасли, которое неразрывно связано с молодежью, новыми кадрами и талантами. Поэтому «СТЕПЬ» активно участвует во множестве проектов, которые должны разрушить миф об архаичности сельского хозяйства и познакомить молодых людей с перспективами агробизнеса. Современному АПК очень нужны молодые специалисты с амбициями и творческим подходом».