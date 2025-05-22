За квартал 2025 года малый бизнес Северной Осетии привлек 400 млн рублей

Малый и средний бизнес Северной Осетии привлек более 400 миллионов рублей в первом квартале 2025 года благодаря мерам государственной поддержки через инструменты Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприниматели получают помощь в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется при активном участии Министерства экономики республики.

Национальная гарантийная система выступает поручителем от лица государства, принимая на себя часть предпринимательских рисков. Это позволяет коммерсантам получить финансирование даже при отсутствии залогового обеспечения. В состав НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации (в Северной Осетии — Фонд кредитных гарантий), а также МСП Банк.

Николай Аксенов