Свыше 40 мигрантов поставили на воинский учет за два месяца в Ижевске

43-х иностранцев, получивших недавно российское гражданство, поставили на воинский учет в Ижевске, сообщили в ВСО СКР по Ижевскому гарнизону изданию «Сусанин». Рейды проходили в апреле-мае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

«С ними проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения законодательства. Лицам непризывного возраста доведена информация о необходимости постановки на учет в военный комиссариат»,— добавили в ВСО СКР. Постановка мигрантов на учет проводится в рамках проведения рейдов сотрудниками следственного отдела.