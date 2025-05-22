Прокуратура проводит проверку после гибели ребенка при пожаре в Тихорецке

Тихорецкая межрайонная прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка в результате пожара в одном из частных домовладений города. Инцидент произошел 21 мая 2025 года в 11:41 на улице Меньшикова в Тихорецке. В ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело семилетнего ребенка, передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках надзорных мероприятий прокуратура намерена установить обстоятельства происшествия, а также проверить соблюдение требований федерального законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности. Согласно имеющимся данным, семья погибшего ребенка ранее на профилактическом учете не состояла.

Ход расследования возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) находится на контроле прокуратуры. Уголовное дело ведет территориальный следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю. По итогам проверки, в случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вячеслав Рыжков