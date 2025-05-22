Строить жилье на месте заброшенных аквапарков в Краснодаре не планируют

Глава Краснодара Евгений Наумов в ходе встречи с представителями СМИ и блогерами 21 мая сообщил, что в городе появится новый крытый аквапарк. Объект планируется разместить на территории бывшего фарфоро-фаянсового завода «Чайка» на улице Новороссийской. По словам мэра, инвестор уже приступил к реализации проекта, который предполагает строительство современного водного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Что касается существующих объектов, пришедших в упадок, мэр отметил, что перспективы развития участков, занятых заброшенными аквапарками в парке 30-летия Победы и на территории «Экватора» в микрорайоне Гидростроителей, пока не определены. Один из участков, по его словам, находится в собственности компании, проходящей через процедуру банкротства. При этом оба земельных участка имеют функциональное зонирование, исключающее строительство жилья.

Евгений Наумов подчеркнул, что в отношении участка на Затоне, где ранее также планировалось жилищное строительство, возведение жилых объектов не рассматривается. Согласно градостроительным регламентам, территория относится к общественно-деловой зоне, что ограничивает возможные формы ее застройки.

Вячеслав Рыжков