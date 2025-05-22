На Дону завершился ежегодный плановой учет численности фазана

В охотничьих угодьях Ростовской области завершился ежегодный плановый учет численности фазана по голосам токующих самцов. Мероприятия проводились в рамках выполнения государственного задания и в соответствии с Постановлением Минприроды Ростовской области от 21.12.2023 № 27, сообщили в региональном минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно информации, подсчет численности позволяет определить необходимость искусственного пополнения популяции. Учеты проводятся инспекторами минприроды, а также специалистами охотничьих хозяйств. Результаты ежегодных учетов позволяют оценивать текущее состояние популяции вида.

«Численность поголовья фазанов на территории области ежегодно увеличивается. За последние десять лет популяция этой птицы выросла более чем в два с половиной раза – с 19,3 тыс. пар в 2010 году до 53,8 тыс. пар в 2020 году»,- акцентируют охотоведы.

Кроме того, охотопользователями Ростовской области ежегодно осуществляется выпуск данного вида в естественную среду обитания. С 2022 года было выпущено более 9 тыс. особей отряда курообразных.

Валентина Любашенко