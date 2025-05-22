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В КБР открыли швейную фабрику на 200 рабочих мест

Новое предприятие в КБР будет выпускать обмундирование для военных

Компания «Воентекстильпром» открыла в селении Карагач Прохладненского района Кабардино-Балкарии четвертое подразделение, создав около 200 новых рабочих мест. На производстве уже трудоустроены 120 человек, сообщили в правительстве республики.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Предприятие оснащено современным оборудованием с числовым программным управлением.

«Открытие подразделения в Прохладненском районе будет способствовать устойчивому экономическому развитию региона»,— пояснили в правительстве КБР.

Производство ориентировано на импортозамещение и выпуск обмундирования для военнослужащих.

Николай Аксенов

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