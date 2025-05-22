В КБР открыли швейную фабрику на 200 рабочих мест

Компания «Воентекстильпром» открыла в селении Карагач Прохладненского района Кабардино-Балкарии четвертое подразделение, создав около 200 новых рабочих мест. На производстве уже трудоустроены 120 человек, сообщили в правительстве республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Предприятие оснащено современным оборудованием с числовым программным управлением.

«Открытие подразделения в Прохладненском районе будет способствовать устойчивому экономическому развитию региона»,— пояснили в правительстве КБР.

Производство ориентировано на импортозамещение и выпуск обмундирования для военнослужащих.

Николай Аксенов