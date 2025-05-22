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У собора Александра Невского в Ижевске установили памятник суворовцам

21 мая у собора Александра Невского в Ижевске установили памятник «Суворовцам, Нахимовцам, кадетам, посвятившим свою жизнь вере и Отечеству», сообщает пресс-служба администрации города. Он представляет собой бронзовую фигуру подростка на каменном невысоком пьедестале, стоящую на фоне звонницы. Авторами стали скульпторы Дмитрий Постников и Александр Суворов.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Великие воины, которые воспитывались в суворовских и кадетских училищах, — гордость нашей Родины. Сегодня многие из них сражаются в зоне спецоперации. Наши юные кадеты равняются на них. Уверен, что новый памятник станет для них местом силы»,— сказал глава города Дмитрий Чистяков.

Памятник освятил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. В горадминистрации добавили, что скульптура станет достоянием города и традиционной локацией для проведения патриотических мероприятий среди молодежи.

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