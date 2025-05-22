Фестиваль медиаискусства НУР, открытие сезона в «УРАМе» и фестиваль Dog Fest

В заключительную неделю весны в Казани пройдет Международный фестиваль медиаискусства НУР, локации которого охватят всю карту города. В рамках фестиваля казанцы и гости города смогут посетить образовательную и музыкальную программы. В экстрим-парке «УРАМ» пройдет открытие летнего сезона со спортивными контестами, мастер-классами и закатной вечеринкой. В «Меге» проведут ежегодный фестиваль Dog Fest с показательными выступлениями собак и лекциями от проекта «Дог-френдли Татарстан». Также в планах: концерт Антохи МС, интенсив по движению и ярмарка иллюстраторов. Подробнее — в афише «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Международный фестиваль медиаискусства НУР

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Международный фестиваль медиаискусства НУР

22 мая в Казани стартует Международный фестиваль медиаискусства НУР. В этот день у Спасской башни Казанского Кремля пройдет аудиовизуальное шоу с музыкальными лайв-выступлениями казанских электронных артистов URTIC и Qosh. Медиахудожники студии formate в режиме реального времени будут трансформировать элементы информационного ритма в арт-объекты. Начало в 20:00, вход по бесплатной регистрации.

С 23 по 25 мая можно будет посмотреть инсталляции, созданные с помощью света и звука всемирно известными медиахудожниками из разных городов и стран. Более 10 локаций с инсталляциями войдут в единый маршрут, включающий знакомые пространства и неизведанные территории: от подземной галереи улицы Баумана до Казанского цирка. Вход на часть инсталляций свободный, вход на платные локации по билетам от 3500 руб.

В рамках образовательной программы в Национальной библиотеке РТ с 23 по 25 мая основатели крупнейших мультимедийных студий, искусствоведы, художники и другие эксперты будут рассказывать истории из личного опыта, разбирать кейсы и углублять гостей в понимание медиаискусства. Вход на образовательную программу бесплатный по регистрации.

24 мая в Центре картинга «Форсаж» в рамках фестиваля пройдет музыкальная программа ТОН, которая соберет 19 артистов разных поколений и жанров, 3 аудиовизуальных перформанса и 3 live выступления. Билет на событие — 2500 руб. (18+)

Вверх

Где послушать музыку

23 мая на летнем дворике бара «Соль» выступит исполнитель Антоха МС. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — 2100 руб. (6+)

23 мая в 19:00 в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт живой музыки «Вивальди и Эйнауди. Живые полотна» в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. Сопровождать концерт будет визуальный ряд из картин Ван Гога и французских импрессионистов. Музыканты сыграют цикл концертов «Времена года» Антонио Вивальди, дополняя их композициями Людовико Эйнауди. Стоимость билетов — 1700 руб. (6+)

24 мая в ГБКЗ им. Сайдашева оркестр CAGMO исполнит концертную программу по мотивам саундтреков самого знаменитого голливудского композитора. Концертная программа «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» объединяет захватывающие мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало» и другие. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 2300 руб. (6+)

26 мая в 19:00 оркестр театра на Булаке представит программу из хитов мирового рока «Рок-концерт». Оркестр исполнит ставшие культовыми песни таких групп, как Queen, AC/DC, Rammstein, Metallica, а также звёзд российской сцены: «Сплин», «Кино» и многих других. Билеты стоят от 1000 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

22 мая в 18:30 на сцене ТЮЗа им. Кариева представят спектакль «Любовь и голуби» — адаптированную театрализованную версию легендарную комедию Владимира Меньшова, сюжет которой посвящен истории семьи Василия и Надежды Кузякиных. Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

24 мая в театре на Булаке покажут интерактивный спектакль для детей и их родителей «Тень, кит и удивительный переезд». История про переезд Илы и ее тётушки Наллы, в которой появятся говорящие звери, летающие рыбы, одна потерянная тень и один волшебный кит. Сказка учит не бояться новых мест, городов и событий, рассказывает про дружбу и настоящее волшебство. Начало в 11:00, билет стоит 500 руб. (3+)

24 мая в 19:00 в театре Камала покажут спектакль «На закате». Действие разворачивается во время страшной бури, которую герои пережидают в здании автовокзала. Они хотят поскорее вырваться из этого странного места, но связи нет, рейсы отменены, таксисты разъехались. Путникам придется смириться со своей участью и провести друг с другом отпущенное им время до прибытия судьбоносного автобуса. Билеты стоят от 290 руб. (16+)

25 мая в 19:00 на сцене театральной площадки «MO» пройдет показ музыкального русско-татарского ситкома «Мо». Перед зрителями предстанет затянувшаяся репетиция музыкальной группы, которая никак не может довести до логического завершения свою программу — мешают как внутренние противоречия, так и внешние обстоятельства непреодолимой силы. Билеты стоят от 380 руб. (16+)

27 мая в театре кукол «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Альфия». Это выражение уважения и любви к великой татарской певице Альфии Авзаловой. Несмотря на то, что произведение основано на жизни и творчестве певицы оно не претендует на биографическую достоверность. Начало в 18:30, билеты от 300 руб. (12+)

28 мая в Особняке Демидова покажут иммерсивный спектакль «Десять» по мотивам детектива Агаты Кристи «Десять негритят». Зрителям предстоит стать подозреваемым в убийстве. Десять персонажей — десять сюжетных линий, каждая группа зрителей будет наблюдать за своим героем, пытаясь самостоятельно разгадать загадку, кто же «убийца». Показ пройдет в 19:00. Стоимость билета — 3000 руб. (18+)

Вверх

Что смотреть в кино

В прокат выходит американская драма и комедия «Верный друг» с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем в главных ролях. Писательница Айрис ведет тихую и уединенную жизнь в Нью-Йорке, пока однажды не получает неожиданное наследство от своего близкого друга и наставника — огромного дога по кличке Аполлон, который приносит Айрис массу проблем. Но чем больше времени она проводит с новым другом, тем сильнее осознает — не только она может помочь ему справиться с утратой, но и он ей. (18+)

22 мая в прокат выходит фэнтези по мотивам русских сказок «Соловей против Муромца». Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Главным героям Максиму и Егору предстоит не только остановить Соловья, но и вернуть честное имя Ильи Муромца — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».

В кинотеатрах также можно будет посмотреть российскую комедию «Олень». Жизнь дамского угодника Андрея неожиданно меняется после встречи с Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от них — взаимная любовь. (16+)

Вверх

Чем заняться еще

22 и 27 мая в 15:00 на бульваре по ул. Серова пройдут открытые занятия по игре в боччу — паралимпийский вид спорта, организованные Дирекцией парков и скверов совместно с многофункциональным инклюзивным спортивным комплексом «ДАН». Тренировки проведет тренер по адаптивной физической культуре Алексей Завалишин. Вход свободный.

24 мая в экстрим-парке «УРАМ» откроется летний сезон. В этот день на территории общественного пространства состоятся спортивные контесты контесты по беговелу, роликам, воркауту, скейтбордингу, самокату и BMX, образовательные и творческие мастер-классы, закатная вечеринка и мастер-классы по диджеингу от Scratch DJ School и многое другое. Начало в 11:00, вход свободный.

24 мая в 11:00 в кофейне Skuratov Coffee на Щапова можно будет посетить лекцию «Музыка как магнит: искусство привлекать слушателей» от генерального продюсера музыкального фестиваля «Станция Мир», куратора лаборатории «Музыка» Алмаза Самигуллина. Он расскажет про музыку, которая цепляет, про сцены, смыслы и как построить фестиваль, в который влюбляются. Вход свободный.

24 мая в «Меге» пройдет ежегодный фестиваль Dog Fest. В программу войдут показательные выступления собак, конкурсы, парад пород и лекции от проекта «Дог-френдли Татарстан». Также на территории фестиваля будут работать игровая площадка, фотозона и несколько мастерских: по изготовлению игрушек для собак, по созданию именных ошейников и игрушки в виде питомца. Начало в 13:00. Вход по бесплатной регистрации.

24 мая на «Ак Барс Арене» состоится матч Российской Премьер-лиги МИР с участием казанского футбольного клуба «Рубин» и ФК «Оренбург». Начало в 16:30, стоимость билетов — от 200 руб.

На театральной площадке MO будет проходить серия танцевальных событий «Тотальный танец». 24 мая в 16:00 в рамках проекта интенсив по движению проведут танцовщик Нурбек Батулла и музыкант Ислам Валеев «Язык тела» / «Тн теле». Событие доступно для людей всех уровней подготовки, стоимость участия — 2500 руб.

25 мая во дворе магазина комнатных растений «Природа» будет организована ярмарка иллюстраторов, где можно будет приобрести авторский мерч от локальных авторов. Посетить ярмарку можно будет с 14:00 до 18:00, вход на нее свободный.

Вверх

Гузель Ахметгалиева