В Ярославской области вводят единовременные выплаты для молодых врачей

В Ярославской области молодые врачи и фельдшеры смогут получить единовременные выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выплату в размере 200 тыс. руб. смогут получить врачи до 35 лет, закончившие образовательные организации высшего образования по программам специалитета, при первом трудоустройстве в государственные медорганизации Рыбинска, Углича, Переславля-Залесского и Ростова Великого.

Выплату в 100 тыс. руб. могут получить фельдшеры и акушерки фельдшерско-акушерских пунктов государственных медорганизаций до 35 лет, закончившие образовательные организации среднего профессионального образования.

«Важными условиями получения выплат являются отсутствие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении, а также работа в медицинском учреждении в течение 3 лет после трудоустройства»,— подчеркнули в областном правительстве.

Алла Чижова