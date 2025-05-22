В Челябинске водителя трамвая будут судить за гибель пешехода

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего водителя трамвая, обвиняемой в нарушении ПДД, повлекшем смерть пешехода (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Материалы дела направили в Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 9 октября прошлого года водитель трамвая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Новороссийской наехала на 49-летнего местного жителя, пересекавшего проезжую часть. В результате ДТП он погиб на месте.

Потерпевшая сторона подала гражданский иск о взыскании с ООО «ЧелябГЭТ» и сотрудницы организации компенсации морального вреда на общую сумму 3 млн руб. На банковские счета и нежилое здание, принадлежащие ответчикам, наложили арест. Водитель полностью признала вину.

Виталина Ярховска