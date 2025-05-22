Двоих нижегородцев арестовали за поджог базовой станции сотовой связи

В Сормовском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции по подозрению в совершении теракта задержали двоих ранее судимых местных жителей. По данным полиции, нижегородцы действовали по указанию третьих лиц.

Они сфотографировали базовую станцию и отправили снимки в мессенджере неустановленным лицам. После этого за денежное вознаграждение подожгли сооружение.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК РФ). По решению суда обвиняемые арестованы.

Андрей Репин