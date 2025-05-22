Школьникам оценят поведение

Дополнительная нагрузка и новые конфликты с родителями — педагоги разделились во мнениях о возвращении в школы оценок за поведение. Минпросвещения 21 мая объяснило, что обсуждает три варианта: зачет-незачет, пятибалльная и трехбалльная система. Последняя предполагает, что поведение учеников будут разделять на образцовое, удовлетворительное и неудовлетворительное. Готовы ли учителя ставить такие оценки? Расскажет Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По результатам опроса сервиса Superjob, возвращение в школы оценок за поведение поддерживают более половины россиян. Среди родителей и учителей оптимистов больше. За высказались треть матерей и отцов и 85% педагогов. Но председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков считает, что к воспитанию детей это не будет иметь никакого отношения: «Психологическая ситуация в школе сейчас непростая. Отрицать это невозможно. И проблемы в обществе, конечно, есть. Но плохое поведение ребенка говорит о том, что у него трудности. Может быть, дома тяжелая обстановка или еще что-то.

Решают эти проблемы специалисты: психологи, классные руководители в том числе. Когда учитель ведет уроки за троих, работает на две-три ставки, когда ему заниматься своим классом? И введение оценки, даже если она повлияет на ученика каким-то образом, в чем я сомневаюсь, то проблемы-то не решатся. Из школы потом выплеснется в общество ребенок-хулиган, и если у него серьезные трудности, никакой оценки он не испугается».

Призыв ввести оценки за поведение прозвучал на заседании Совета по правам человека в декабре 2024 года. Президент России Владимир Путин в ответ удивился, что в школах их нет. Но если и возвращать, нужно, чтобы отметки «на что-то влияли», заключил президент. Глава СПЧ Валерий Фадеев еще в июне 2024-го уточнял, что двоечников можно, например, не допускать к экзаменам. Но принимать окончательное решение, по его мнению, должен педсовет.

Что тогда делать? Выпускать ученика со справкой или оставлять на второй год? Это большой вопрос, говорит учитель русского и литературы Средней общеобразовательной школы № 1 в городе Гусь-Хрустальный Артем Гусев: «Школе это зачем? Чтобы чаще собирать комиссии по делам несовершеннолетних, вызывать родителей и так далее? Я не вижу разницы между пятибалльной и трехбалльной системами. "Два" и "один" мы практически никогда не ставим. Зачет и незачет по поведению выглядит довольно утилитарно. Появились "Разговоры о важном", появились уроки по профориентации, поднятие флага. Возможно, оценка за поведение — это демонстрация того, как все эти знания усвоены ребенком».

Двойка или пятерка — единственное, что порой может воздействовать на ученика, когда на индивидуальную работу нет времени, отмечает классный руководитель Аида: «Ребята не реагируют ни на какие замечания, связанные с поведением, если это не влияет на их академические успехи. Но вопрос в актуальности. Это будет релевантным для детей средней школы до восьмого класса и для начальной школы, когда оценки очень сильно влияют на их эмоциональное состояние, как-то мотивируют и прочее. Потому что все-таки в восьмом-девятом классе это уже отходит на задний план».

Оценки за поведение ни на что не повлияют, считает куратор социально-экономических классов московской школы № 67 Александр Серкин: «Утверждение, что это инструмент управления поведением, не соответствует действительности. За оценки тогда должна идти репрессия. Мы все равно боимся ставить на учет, отчислять из школ. Мы забываем о том, что обязанность органов управления — обеспечить обучение всех детей, а вовсе не конкретной школы. Органы управления на себя ответственность брать не хотят, все равно все вешают на школу, которая не может отчислить даже ученика-негодяя, если он не совершил преступление. В массовой школе не будут ставить оценок, которые приведут к отчислению».

С 1 сентября оценки за поведение появятся в шести регионах: Чечне, Луганской народной республике, Мордовии, а также в Ярославской, Новгородской и Тульской областях. А в 2026 году — по всей стране.

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Александра Абанькова, Екатерина Вихарева