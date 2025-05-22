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На Ставрополье 230 тысяч школьников приняли участие во Всероссийской олимпиаде

Сто работ ставропольских учащихся получили максимальные баллы на ЕГЭ

В прошлом году в Ставропольском крае 230 тысяч учащихся приняли участие во Всероссийской олимпиаде, девять из них победили в финале, а число стобалльных результатов на ЕГЭ достигло ровно ста работ. Об этом сообщил в ежегодном Послании губернатор региона Владимир Владимиров.

Фото: Екатерины Алферовой

Фото: Екатерины Алферовой

За прошедший год Премию губернатора за достижения в подготовке учеников и проявленные знания получили 468 педагогов и 123 школьника.

Глава Ставрополья поручил министерству образования разработать дополнительные меры поощрения для учителей и учащихся, а также проиндексировать все стипендии и премии губернатора в образовательной сфере.

Николай Аксенов

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