На Ставрополье 230 тысяч школьников приняли участие во Всероссийской олимпиаде

В прошлом году в Ставропольском крае 230 тысяч учащихся приняли участие во Всероссийской олимпиаде, девять из них победили в финале, а число стобалльных результатов на ЕГЭ достигло ровно ста работ. Об этом сообщил в ежегодном Послании губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерины Алферовой Фото: Екатерины Алферовой

За прошедший год Премию губернатора за достижения в подготовке учеников и проявленные знания получили 468 педагогов и 123 школьника.

Глава Ставрополья поручил министерству образования разработать дополнительные меры поощрения для учителей и учащихся, а также проиндексировать все стипендии и премии губернатора в образовательной сфере.

Николай Аксенов