В Адыгее модернизировали спиртзавод за 1,1 млрд рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о возобновлении работы спиртзавода «Майкопский» в ходе отчета об итогах деятельности правительства республики за 2024 год. Предприятие вернулось к производству после вложения 1,1 млрд руб. в его обновление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ

По данным СПАРК, ООО «Спиртзавод Майкопский» зарегистрировано в 2018 году в Майкопском районе Адыгеи. Компания специализируется на изготовлении пищевого спирта. Руководителем предприятия является Руслан Сохт, владельцем — Аскер Хашир.

Господин Кумпилов также рассказал о других значимых инвестпроектах в регионе. На строительство нового производственного корпуса Красногвардейского молочного завода по приемке и переработке молока направлено 1,1 млрд руб. Реализация проекта предусматривает создание 150 рабочих мест.

В республике идет восстановление производственных мощностей птицефабрики «Родниковская» с объемом инвестиций 700 млн руб. Завершено строительство рисового завода ИП Хунаговой Г.Д. мощностью 150 т в сутки. Реализуется проект завода ООО «САМ» с производительностью 250 т в сутки. В эти предприятия вложат 600 млн руб. и создадут 76 рабочих мест.

Мария Удовик