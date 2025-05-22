«Россети Тюмень» подключили к электросетям 10 станций сотовой связи в Тюменской области

В первом квартале 2025 года «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям 10 базовых станций сотовой связи в Тюменской области. Это позволило операторам расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4G жителям Тюменского, Омутинского, Викуловского, Ярковского и Абатского районов, Голышмановского и Заводоуковского городских округов.



Для бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования «Россети Тюмень» выдали более 100 кВт мощности от 9 высоковольтных подстанций. Энергетики построили 6 новых участков воздушных линий общей протяженностью около 530 метров. Качество и объем передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета, которые передают данные дистанционно.

Техприсоединение к электросетям — один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, помогая улучшать качество жизни населения и развивать промышленность Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»