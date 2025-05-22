В прошлом году на Ставрополье открыли 6 школ на 5 тысяч мест

В Ставропольском крае за прошлый год открыли шесть современных школ рассчитанных на 5 тыс. учеников, еще 11 были капитально отремонтированы. При этом значительно расширилась сеть инновационных площадок для школьников, сообщил губернатор Ставропольского края в ходе ежегодного Послания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В регионе открыли 73 новых центра «Точка роста», а также три школьных технопарка «Кванториум» в Буденновске, Минеральных Водах и Пятигорске.

В рамках проекта «Дорога в школу» отремонтировали 25 участков дорожного полотна, ведущих к образовательным учреждениям, что повысило транспортную доступность и безопасность для учащихся.

Николай Аксенов